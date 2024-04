Ya arrancaron las grabaciones de la nueva telenovela Papás por conveniencia, misma que tiene como protagonistas a Ariadne Díaz -de 38 años de edad- y José Ron.

El proyecto corre a cargo de la productora Rosy Ocampo -de 64 años de edad- y desde ya acapara titulares.

Debido a que Ariadne Díaz y José Ron -de 42 años de edad- volverán a ser pareja tras 11 años de cortar en la vida real.

Situación que inevitablemente genera preguntas del tipo: ¿Marcus Ornellas se pondrá celoso? ¿La expareja volverá a enamorarse? ¿Será que dónde hubo fuego cenizas quedan?

Ariadne Díaz y José Ron están tranquilos. Dar vida a una pareja en la telenovela Papás por conveniencia no les causa problemas, ya que son amigos.

Aunque mucha gente cree que el noviazgo de Ariadne Díaz y José Ron terminó en malos términos ya que en su momento se dijo que la actriz le fue infiel al actor, no fue así.

El amor que sentían el uno por el otro se terminó, pero su amistad no; por lo que Ariadne Díaz asegura que su reencuentro es súper lindo y profesional.

Mientras que José Ron -de 42 años de edad- celebra que ambos se encuentren en un momento donde son dos personas maduras; donde existe el respeto y una amistad.

Asimismo, asegura que no pretende provocar los celos de Marcus Ornellas, actual pareja de su exnovia, ya que no es su intención y tampoco puede controlarlo.

“Depende de cada persona. A veces es bueno sentir celos, a veces no, no sé. Lo que pase por él, no tengo nada que opinar, lo importante es que haya una amistad”

José Ron