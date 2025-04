La streamer mexicana, Ari Gameplays, de 27 años de edad, ha revivido cuando Twitch la baneó.

Luego de que en plena transmisión Ari Gameplays apareció vestida de Chucky y haciendo twerking con un cuchillo.

Así es como Ari Gameplays revive cuando Twitch la baneó tras aparecer vestida de Chucky hizo twerking con un cuchillo

A través de un video en las redes sociales, Ari Gameplays ha revive cuando Twitch la baneó tras aparecer vestida de Chucky hizo twerking con un cuchillo, así lo contó:

Ari Gameplays recuerda su baneo de Twitch.



🗣️ "Nunca supe por qué fue exactamente. Estaba vestida de Chucky, twerkeando y chupando un cuchillo." pic.twitter.com/zRtlkaxh8E — Javi Oliveira (@javioliveira) April 18, 2025

Ari Gameplays revive cuando vestida de Chucky hizo twerking con un cuchillo y Twitch la baneó

Ari Gameplays ha revivió uno de sus momentos más polémicos en Twitch.

Momento que causo que Ari Gameplays fue baneada, por una aparición en la plataforma de Twitch que lo gustos a esta.

Pues Abril Abdamari Garza Alonso, mejor ​conocida como Ari Gameplays realizó una aparición en vivo vestida de Chucky.

Y aunque eso, fue lo menos importante, lo que Ari Gameplays fue lo que provoco que Twitch la baneara.

Ya que Ari Gameplays aprovechó su vestimenta de Chucky para hacer un baile.

Sin embargo, en este baile Ari Gameplays quiso verse sexy, haciendo twerking.

Twerking de Ari Gameplays vestimenta de Chucky pero que le sumo un cuchillo, eso si falso, lo aclara.

Pero en el baile y el twerking, Ari Gameplays chupa este cuchillo , lo cual para la streaming fue algo muy normal.

Sin embargo, para Twitch este momento de Ari Gameplays provocó que la banearan, lo que hizo que la streamer mexicana no pudiera aparecer en línea.

Y aunque ya todo quedo en el pasado, pues Ari Gameplays esta en línea a través de Twitch, este momento es de los más buscados por los fans.

Pues para los internautas, Ari Gameplays ya estaba buscando tener otro tipo de audiencia.

Esto refiriéndose a la stremer mexicana Ari Gameplays habría confundido Twitch con Only Fans.

Y que no es casualidad que actualmente, Ari Gameplays sea parte, no solo de la plataforma de Twitch, sino también de la de contenido exclusivo y por compra de Only Fans.