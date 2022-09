Arath de la Torre habla de su salida de El Retador: “No podemos ganar los 3 millones”, dice el conductor luego de que perdió su corona en imitación.

El pasado domingo 4 de septiembre, Arath de la Torre de 47 años de edad se despidió del programa El Retador luego de perder con la imitación de Verónica Linares de Rocío Durcal.

Tras la polémica que protagonizo luego de que usuarios acusaron que Arath de la Torre había sido favorecido por la producción, el conductor se despidió del programa no sin antes señalar que en realidad el programa no es para que ganen los famosos.

Desde que anunció su participación en el programa El Retador, Arath de la Torre ha estado en medio de la controversia pues muchos de los usuarios han señalado que no habría demostrado su talento.

La polémica se intensificó cuando Pierre David Sansores, imitador de Chuponcito, denunció de fraude en El Retador, pues consideró que se había favorecido a Arath de la Torre con su gran caracterización.

Ante las críticas Arath de la Torre se defendió asegurando que todos tenían las mismas posibilidades y que cada participante decidía que elementos utilizar para sus presentaciones.

En medio de la controversia Arath de la Torre salió de El Retador, luego de que Verónica Linares, imitadora de Rocío Durcal, lo venció y ahora ella se quedó con la corona en imitación.

Durante el programa Hoy, Arath de la Torre destacó que el entró en el programa El Retador para divertirse, ya que ningún famoso podrá ganar los 3 millones de pesos.

“Yo entre a jugar y divertir, preparaba mis personajes, subí, bajaba y ensañaba los lunes, martes, miércoles. La verdad muy padre, nosotros los famosos no podemos ganar los 3 millones de pesos, que es el jugoso premio”

Arath de la Torre se mostró agradecido con el público que lo apoyó y destacó que durante sus participaciones él se divirtió mucho.

“Lo que nos dijeron los productores es no se dejen, yo me divertí mucho, hubo mucha controversia, muchas gracias al público que me apoyo”

Arath de la Torre