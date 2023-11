Aracely Arámbula arremete contra Luis Miguel y revela detalles de su pleito legal: “Quiere limpiar su imagen”.

Luis Miguel no pagó la pensión alimenticia de sus hijos por 48 meses y antes de iniciar sus conciertos en México, abonó 25 millones de pesos a su deuda.

Sin embargo, esto no es suficiente para Aracely Arámbula -de 48 años de edad- y reveló nuevos detalles de su pleito legal con Luis Miguel, de 53 años de edad.

Aracely Arámbula sigue enojada con Luis Miguel y la razón es comprensible

El pasado 15 de noviembre, Luis Miguel se debía presentar a la Fiscalía de la CDMX por la demanda que Aracely Arámbula interpuso en su contra.

Se desconoce si el cantante sí acudió o sus abogados pudieron representarlo, pero Aracely Arámbula ya no está dispuesta a que su nombre esté en medio de absurdas especulaciones.

La actriz dio una entrevista al programa español “Fiesta” e hizo varias revelaciones sobre Luis Miguel y aseguró que está de lado de la verdad.

“El público merece saber la verdad (...) Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron (...) Ese dinero es de mis hijos, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses” Aracely Arámbula

Aracely Arámbula destacó que su intención es que este proceso se lleve de forma legal y no por conveniencia de Luis Miguel.

Los 25 millones que Luis Miguel pagó está destinado a los fondos universitarios de Miguel y Daniel Gallego Arámbula, de 16 y 14 años de edad.

Por culpa de Luis Miguel sus hijos no acudieron a la boda de Michelle Salas

Aracely Arámbula contó que Luis Miguel le prohibió hablar con los medios de comunicación, pero ella dejó claro que es libre de hablar con quien quiera.

“Me pusieron la condición de no hablar con ningún medio y yo soy libre de hablar con quien quiera” Aracely Arámbula

La actriz niega que no permita que Luis Miguel vea a sus hijos, incluso le ofreció a Michelle Salas que su hijo mayor la entregara en el altar, si el cantante no asistía.

“En ningún momento se le han negado las puertas. Él estuvo muy cerca de sus hijos en la pandemia en una casa que yo le compré a sus hijos, ahora quiere limpiar su imagen” Aracely Arámbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula (especial)

Los hijos de Luis Miguel estuvieron invitados a la boda de Michelle Salas en octubre, mes en que se realizó la boda.

Miguel y Daniel no pudieron acudir a la boda, pues no tenían pasaporte debido a que Luis Miguel no firmó los papeles correspondientes.

“Yo me comuniqué con ella en julio (Michelle Salas) para saber en dónde se iba a casar (...) Sí fueron invitados, pero fueron invitados en octubre. Como tenían la firma del pasaporte del padre” Aracely Arámbula

Aracely Arámbula menciona que ella guardó silencio por muchos años, pero decidió contar la verdad ante las mentiras difundidas en algunos medios.

Dejó claro que sus hijos no necesitan dinero, pues ella les ha dado un vida acomodada. Aracely Arámbula sólo quiere que se cumplan los derechos de sus hijos con Luis Miguel.