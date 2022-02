Anuel AA sorprende a Yailin La Más Viral con romántico detalle previo a San Valentín

Anuel AA sorprende a su prometida Yailin La Mas viral con romántico detalle previo a San Valentín. El cantante hace todo lo que está en sus manos para demostrar que su amor es real.

En esta ocasión el exnovio de Karol G mandó a decorar la habitación de su novia con un montón de globos rojos en forma de corazón y arreglos florales.

Incluso, contrató a una persona para que se vistiera de osa y le entregara peluches y más rosas a Yailin La Más Viral, su futura esposa.

Anuel AA se adelantó a San Valentín y es que seguramente dio por hecho que Yailin La Más Viral ya espera con ansías el día que celebra el amor y la amistad.

Propiamente la cantante y bailarina presumió su sorpresa a través de Instagram, donde compartió el video del mágico momento.

“Me encantas porque cada día encuentro al amor de mi vida en la misma persona: ¡tú!”, escribió Yailin La más Viral junto a la grabación que rápidamente despertó envidias.

Critican a Anuel AA por repetir detalles

Fans de inmediato se lanzaron contra Anuel AA pues aseguran suele dar este tipo de detalles a sus novias, es decir, recicla ideas románticas.

“Qué lindos”, “Muy lindo pero se parece a un detalle que le hiciste a Karol G”, “No, ahí va de nuevo Anuel”, “Si no es así no quiero nada”, “A todas las conquista con lo mismo”, “Quiero un Anuel”, “Necesito un novio así”,

“Como que ya he visto esto antes”, “Siempre hace lo mismo no me sorprende”, “Que haga algo nuevo, eso ya lo hizo con Karol G”, “Karol G y La Bebeshita ya pasaron por eso”, se lee entre comentarios.

Yailin La Más Viral y Anuel AA (Tomada de video)

Anuel AA pide frenar los ataques contra Yailin La Más Viral

El detalle romántico de Anuel AA a Yailin La Más Viral llega a una horas de que el cantante pidiera a sus fans frenar los ataques contra su novia.

A través de sus historias de Instagram, el cantante pidió dejar de molestar a su mujer así como dejar de hablar ‘mierda’ sobre ella ya que en esta vida todo trae consecuencias y él no se quedará con los brazos cruzados.