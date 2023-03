Ben Affleck rompe el silencio para hablar de su momento viral que se convirtió en meme, tras verle ‘aburrido’ en los Grammy, por lo que la ansiedad sería el motivo de su reacción.

En entrevista con la revista The Hollywood Reporter, el actor Ben Affleck -de 50 años de edad- rompió el silencio para hablar de uno de los momentos más virales que ha tenido.

Momento que se dio durante la pasada entrega de los premios Grammy 2023, y el cual protagonizó junto a su esposa, la cantante Jennifer Lopez -de 53 años de edad-.

Ben Affleck se volvió viral por su expresión durante los Grammy 2023 (Especial)

Ben Affleck aclara que la ansiedad fue la culpable del meme ‘aburrido’ en los Grammy, asegura que la pasó muy bien.

Ben Affleck ha confesado que vivió un momento de ansiedad durante los Grammy, lo que ocasionó su meme viral ‘aburrido’, pues durante la entrega de los premios él se la pasó muy bien.

“La pasé bien en los Grammy. Mi esposa iba y pensé: ‘Bueno, habrá buena música. Podría ser divertido”. Ben Affleck

Asimismo, Ben Affleck habló sobre lo que le dijo a su esposa Jennifer Lopez a quien se le ve dando una pequeña palmada, a lo que el actor aclaró que ese fue el momento en donde la ansiedad lo embargó.

“Nos estaban encuadrando en esta toma, pero no sabía que estaban grabando. Me incliné hacia ella y le dije: ‘Tan pronto como comiencen a rodar, me alejaré de ti y te dejaré sentada junto a Trevor (el presentador de los Grammy). Pero “Ella dice: ‘Será mejor que no te vayas’”. Ben Affleck

A lo que Ben Affleck apuntó que como era un evento del trabajo de su esposa, para el actor era mejor que Jennifer Lopez brillara por sí sola, sin embargo las cosas se dieron de tal manera que dejó uno de los memes más virales del actor.

Difunden video donde se le ve a Jennifer López 'regañando' a Ben Affleck. (Especial / SDPnoticias)

Ben Affleck asegura que no estaba borracho en los Grammy

Otro de los temas a lo que el actor ganador del Oscar, Ben Affleck se refirió fue al del alcoholismo, mismo que también levantó rumores sobre su momento en los Grammy, pues aseguró que su enfermedad se ha estigmatizado.

“Es un evento del trabajo de tu esposa. He ido a eventos en los que he estado enojado. He ido y he estado aburrido. O a los que he estado borracho, muchas veces. Y nadie nunca dijo nada. Nadie dijo una vez que estaba borracho. Pero en los Grammy dijeron: ‘Está borracho’”. Ben Affleck

Situación, que hizo que Ben Affleck analizará las cosas, sobre hablar o no de su adicción, pues con comentarios como a los que se ha enfrentado en ocasiones desincentiva a las personas con este padecimiento.

“Y pensé, eso es interesante. Eso plantea otra cosa sobre si es prudente o no reconocer la adicción porque hay mucha compasión, pero todavía hay un estigma tremendo, que a menudo es bastante inhibidor. Creo que desincentiva a las personas a mejorar sus vidas”. Ben Affleck

Sin embargo, pese a esto Ben Affleck reflexionó sobre cómo ha sido para él hablar públicamente sobre su viaje contra las adicciones y al final como es que ha logrado sentirse bien ante lo que se puede decir de él.

“Me convertí, sin ningún deseo propio, en uno de los chicos del cartel del alcoholismo y la recuperación de los actores y todo eso. Y la mejor parte de eso es que a veces la gente me llama y me dice, ‘Oye, ¿puedes ayudarme?’ Y me hace sentir muy bien hacer eso”. Ben Affleck