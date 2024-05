Será el próximo 30 de junio cuando se cumplan dos años de la muerte de Fernando del Solar, por lo que Anna Ferro ya está pensando en lo que hará para su aniversario luctuoso.

Contrario a lo que muchas personas piensan, Anna Ferro no está triste, está tranquila sobre todo porque da por hecho que Fernando del Solar no la dejó completamente sola.

La viuda del conductor televisivo Fernando del Solar asegura que éste se le manifiesta todos los días.

En un breve encuentro con la prensa, Anna Ferro -de 45 años de edad- asegura que Fernando del Solar está con ella todos los días.

De acuerdo con Anna Ferro, Fernando del Solar -quien murió el 30 de junio de 2022 a los 49 años de edad- se le manifiesta moviendo portarretratos y cosas.

Contenta porque él aún la acompaña y la guía pues se convirtió en un ser de luz, la maestra de yoga y pilates le platica a Fernando del Solar su día así como le pide consejos.

“Le cuento todo mi día, cómo me va, si estoy triste, enojada, le pido que me guie porque ya es un ser de luz, que me gueé hacia donde ir, qué hacer, qué no hacer, a veces me siento perdida”

Anna Ferro