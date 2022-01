Angelique Boyer niega ser “payasa”, pero necesita descansar también, así se defendió la actriz de los ataques que ha recibido en las redes sociales.

Luego de que la actriz de origen francés, Angelique Boyer fuera criticada y calificada como “payasa”, tras la noticia de haber rechazado el protagónico en una telenovela.

Así como la ausencia de la actriz en sus redes sociales, a través de un live en su Instagram, Angelique Boyer salió a defenderse de sus hate.

Por lo que con una taza de café y chocolate, la actriz aclaró los rumores sobre su supuesta arrogancia.

“Han puesto muchas palabras en mi boca, me dan risa pero de pronto no me da tanta risa, han dicho que he dicho que no y que me he puesto muy payasa porque últimamente le estoy diciendo que no a todos los proyectos. No se trata de decirle que no a todos los proyectos, solo que creo que se están produciendo muchas cosas muy padres y hay espacios que debemos ocupar en tiempos correctos”.

Angelique Boyer