A pocos días de que se celebre Halloween y Día de Muertos, Angélica Vale recordó cuando de pequeña buscaba a Luis Miguel para pedirle su calaverita.

Sin embargo, Angélica Vale no quería un dulce cualquiera, ella deseaba un dulce beso de Luis Miguel y no teme decirlo.

Sí, la actriz y cantante -de 48 años de edad- admite que es fan del Sol de México, quien le gusta físicamente desde que era una niña.

Angélica Vale (Sale el Sol)

Angélica Vale pedía calaverita a Luis Miguel y confiesa que no eran dulces lo que buscaba

En declaraciones para el programa Sale el Sol, Angélica Vale dijo estar contenta porque ya se acerca Halloween y la celebración por el Día de Muertos, festividad que le recuerda a Luis Miguel.

Y es que cuando era una niña, Angélica Vale aprovechaba la festividad para buscar a Luis Miguel -de actualmente 54 años de edad-, el pretexto era pedirle calaverita.

Pero ella no quería un dulce cualquiera, quería un beso del cantante, quien dice era su vecino.

“Iba a pedir calaverita, por supuesto, iba a pedir... Varias veces le toqué en su casa (a Luis Miguel). No le pedí calaverita, le pedí otras cosas. No es cierto, estaba ya muy chiquita, no es cierto, le hubiera pedido un beso. No, pero... No, no se lo pedí nunca” Angélica Vale

Luis Miguel (Agencia México)

Aclarando que su comentario es parte de su característico humor, la también conductora televisiva aclara que nunca le pidió el beso a Luis Miguel ya que ambos eran unos niños y además él era mayor.

“Estaba muy grande, yo tenía 6 y él tenía 11, 12. No, no, no, no, imagínate” Angélica Vale

Debido a que la propia asegura que ella y el cantante fueron vecinos, curiosos quieren saber cuál es su relación actual por lo que Angélica Vale dice que no son tan amigos.

“No somos tan amigos. O sea, no tengo su teléfono, me encantaría, pero no. No somos tan amigos, la verdad, pero, o sea, no somos tan cotidianos, pero cuando nos vemos nos hablamos con mucho cariño y ya con eso soy muy feliz” Angélica Vale

Angélica Vale forma parte del musical Coco

Por otro lado, Angélica Vale no está demandando a Gala Montes -de 24 años de edad- como se aseguró, la actriz se encuentra en la promoción del musical Coco.

Angélica Vale será parte de la fiesta mexicana que se llevará a cabo el 2 de noviembre en la Plaza de Toros para conmemorar el Día de Muertos.

En el musical Coco, la famosa compartirá créditos en este espectáculo musical con Natalia Lafourcade de 40 años, Camila Fernández de 26 años y Carlos Gatica de 34 años, entre otros.