El nombre de Angélica Vale se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer la notica de su presunta muerte.

De acuerdo con la información que se difundió Angélica Vale -de 48 años de edad- habría perdido la vida en un grave accidente.

Luego de que está noticia corrió como pólvora, fue la propia Angélica Vale quien salió a desmentir esta información al asegurar que se encontraba muy bien.

Visiblemente molesta, Angélica Vale pidió que se deje de matar a los famosos en las redes sociales pues lamentablemente hay personas que creen las noticias y se preocupan.

Angélica Vale pidió que dejen de decir “babosadas” y mostró que ella se encuentra muy bien en compañía de su familia.

¿Desde el más allá? Angélica Vale reacciona a su presunta muerte

Angélica Vale se ha convertido en una de las actrices más populares del espectáculo mexicano y es que desde pequeña se ha encontrado en los reflectores.

Al ser hija de Angélica María y Raúl Vale, Angélica Vale creció dentro de la industria del espectáculo por lo que no fue raro que decidiera dedicarse a la actuación.

Angélica Vale (@angelicavaleoriginal / Instagram)

Sin embargo, a principio del mes de julio empezó a circular la noticia de que Angélica Vale había muerto tras sufrir un fuerte accidente automovilístico.

Poco a poco el rumor empezó a cobrar relevancia, por lo que los seguidores de Angélica Vale de inmediato se preocuparon.

El rumor llegó a los oídos de Angélica Vale que no dudo en reaparecer para desmentir los rumores de su presunta muerte.

A través de un video, Angélica Vale apareció en compañía de su hijo Dany y dejó en claro que se encontraba muy bien.

Angélica Vale pidió a las personas dejar de inventar sobre la muerte de alguna celebridad, pues lamentablemente hay personas que se preocupan.

“Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dany, estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, qué babosada” Angélica Vale

Angélica Vale pide que no crean en “babosadas” tras rumor de su muerte

En su video, Angélica Vale destacó que esa era una clara muestra de que no se debe de creer todo lo que se lee en las redes sociales.

“¿Ves por qué no puedes creer todo lo que ves en internet? Las personas dicen que ya me morí y no ¿Dónde estoy?”, le preguntó a su hijo Dani.

De manera contundente, Angélica Vale pidió a las personas que no crean en babosadas.

“Sobre todo porque tenemos gente que son familiares que no vive con nosotros y nomas los preocupan a lo menso. No digan babosadas, por favor y no crean babosadas” Angélica Vale

Angélica Vale destacó que se encontraba bien y feliz en compañía de su familia.

“Aquí estoy, muy feliz” Angélica Vale

Cabe recordar que Angélica Vale ya también había compartido un mensaje de buenos días, dejando en claro que seguía viva.

Pero eso no fue suficiente para calmar los chismes y Angélica Vale decidió compartir un video para mostrar que no tenía ninguna lesión y que no habría sufrido un accidente.