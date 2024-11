Ángela Aguilar -de 21 años de edad- no se va y agradece a quienes se quedaron con ella y les pide “abrácenme”.

Después de ser abucheada en los Kids Choice Awards México 2024, Ángela Aguilar compartió un video en Instagram para agradecer a quienes la siguen apoyando.

La cantante compartió momentos de su paso por la premiación Mujer del Año 2024 y su participación en los Kids Choice Awards México 2024 acompañada de una tierna canción.

Ángela Aguilar (Agencia México)

Ángela Aguilar no se da por vencida y agradece a los fans que la apoyan

Los últimos meses han sido complicados para Ángela Aguilar, pues ha sido duramente criticada por su matrimonio con Christian Nodal, de 25 años de edad.

El viernes 22 de noviembre, Ángela Aguilar compartió en redes sociales un video con la descripción: “Gracias por todo y por tanto”.

En el video se le ve posando junto a su esposo en la premiación de Mujer del Año 2024 de Glamour, en la premiación de los Latin Grammy 2024.

Por último, Ángela Aguilar incluyó en su video su paso por los Kids Choice Awards México 2024 y de fondo colocó su canción ‘Abrázame’ con Felipe Botello.

Los seguidores de la cantante la llenaron de halagos y le enviaron sus mejores deseos: “Sigue brillando Angelita” y “Que nadie apague tu brillo” fueron los comentarios.

Ángela Aguilar lanza petición a sus fans con su canción ‘Abrázame’

Los malos comentarios no podían faltar en el video de Ángela Aguilar en Instagram y le reclamaron por eliminar las críticas de su publicación.

Ante el rechazo del público, Ángela Aguilar hizo una petición a sus fans con ayuda de su canción ‘Abrázame’.

En su video de agradecimiento, la cantante colocó esta canción la cual habla de amor y apoyo, donde pide a sus seguidores que la ‘abracen’.

”Abrázame y no me digas nada. Sólo abrázame no quiero que te vayas pero se muy bien” dice el coro de la canción que Ángela Aguilar colocó en su publicación.

Ángela Aguilar ya no se encuentra en México y se rumora que vive con Christian Nodal en una propiedad en Magnolia, Texas.