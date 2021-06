Andrea Meza, la mexicana ganadora de Miss Universo 2021, ha recibido un sinfín de halagos y comentarios negativos luego de ser coronada.

En días recientes, Andrea Meza fue señalada y criticada por tener novio.

Y es que, de acuerdo con una internauta, la modelo está ‘descuidando’ su trabajo como Miss Universo a causa de su noviazgo.

Ante el duro comentario en redes sociales, Andrea Meza respondió a las críticas y aseguró que ella es “una mujer real que sabe mantener un equilibrio”.

Luego de que Andrea Meza confirmara su relación con Ryan Antonio, los comentarios al respecto no se han detenido.

Si bien algunos han celebrado el noviazgo, otros más han opinado que Andrea Meza no debería tener novio .

Tal es el caso de una usuaria en Instagram, quien envió una dura crítica a la Miss Universo por ‘descuidar’ su trabajo.

Andrea Meza decidió hacerle frente al comentario y, con la nobleza que la ha destacado, respondió a las críticas con argumentos contundentes.

Primero, aseguró que ella está dedicada al cien por ciento con sus responsabilidades como Miss Universo.

Asimismo, se describió como una “mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”, y que es libre de tomar sus propias decisiones sobre lo que hace.

Finalmente, en aras de enaltecer el rol de la mujer dentro de una sociedad machista, Andrea Meza enfatizó que nadie debe ser juzgada por tener novios u otras actividades ajenas al trabajo.

“El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposos, hijos, etc.) no va dar el ancho para estar en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese .”

Andrea Meza