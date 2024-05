¿A Andrea Legarreta le dolieron los ataques a Lucerito Mijares? Revela que sus hijas también han sufrido burlas como las realizadas por Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray.

Lucerito Mijares -de 19 años de edad- ha recibido el apoyo de varios famosos luego de las burlas sobre su cuerpo que hicieron Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal.

A través de las redes sociales, Andrea Legarreta -de 52 años de edad- pidió un alto ha esta clase de ataques pues consideró que solo reflejan la sociedad en la que vivimos.

Andrea Legarreta se ha mostrado muy sensible con los comentarios que recibió Lucerito Mijares y no es solo por la amistad que tiene con su hija Mía, de 19 años de edad.

En entrevista Andrea Legarreta consideró que las burlas de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray fueron ataques a Lucerito Mijares.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta no ha dudado en apoyar a Lucerito Mijares luego de las burlas que recibió de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray.

Andrea Legarreta ha señalado que Lucerito Mijares es una niña increíble que no solo tiene un gran talento, sino que además está luchando por cumplir sus sueños.

En su conversación, Andrea Legarreta resaltó la inteligencia con la que Lucerito Mijares respondió a esos ataques.

Andrea Legarreta se identificó con lo que pasó a Lucerito Mijares pues señaló que lamentablemente sus hijas también son víctimas de estos ataques.

Para Andrea Legarreta es importante que la sociedad se analicé y vea porque realiza estos comentarios en contra de otras personas.

“Que no solamente es gente de los medios, hay gente en la sociedad que tendríamos que analizarnos”

Andrea Legarreta cree que los ataques de Lucerito Mijares podrían ayudar a reflexionar para ser mejores personas.

Durante su conversación, Andrea Legarreta puntualizó que antes de emitir algún comentario se debe de analizar si nos gustaría que nos hicieran lo mismo.

“Yo sé que muchos nos equivocamos, hacemos o decimos cosas que quizás a otros no les gusten, porque no detenernos y ver si nos gustaría antes de agredir o atacar, ya sea teniendo un micrófono o no o en las redes si nos gustaría que nos hicieran lo mismo”

Andrea Legarreta