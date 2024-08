Andrea Legarreta expresa su descontento con los habitantes del cuarto Tierra en La Casa de los Famosos México 2024.

En diversas ocasiones, Andrea Legarreta -de 53 años de edad- ha compartido que no se pierde de nada en La Casa de los Famosos México 2024, pues es una gran fan del reality.

Cuando se dieron a conocer a los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024, Andrea Legarreta señaló que había varias celebridades que conocía por lo que deseaba que les fuera muy bien.

Sin embargo a menos de un mes del estreno de La Casa de los Famosos México 2024, tal parece que Andrea Legarreta ya cambió de opinión.

Y es que Andrea Legarreta se mostró decepcionada con las actitudes que han mostrado ciertos habitantes del cuarto Tierra.

Incluso confesó que ella es Team Mar, por lo que desea que cualquiera de ese cuarto sea el ganador de La Casa de los Famosos México 2024.

Aunque es fan del reality, Andrea Legarreta cree que programas como La Casa de los Famosos México 2024 pueden sacar lo mejor o peor de las personas.

Andrea Legarreta reconoció que no se debería normalizar la violencia que se ha visto en La Casa de los Famosos México 2024.

“Están sucediendo muchas cosas que a la gran mayoría no nos gustan, siento que lo que no debería ser es normalizar la violencia y de todo tipo con estos programas, eso sí me da para abajo”

Andrea Legarreta