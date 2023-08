Andrea Escalona -37 años de edad- perdió las cenizas de su mamá, Magda Rodríguez, por un feo descuido, pero hoy lo agradece.

En noviembre de 2020, a unos días de la repentina muerte de la productora Magda Rodríguez, su hija Andrea Escalona reveló que llevaba todos los días consigo sus cenizas.

Esto era posible gracias a que Andrea Escalona se mandó a hacer un corazón que contenía un poco de los restos de su mamá.

Andrea Escalona (@andy_escalona / Instagram)

Andrea Escalona no siente culpa por haber perdido las cenizas de su mamá

A casi tres años de distancia, Andrea Escalona reveló que ya no tiene el collar con las cenizas de su mamá: “Ya no tengo las cenizas, se me perdieron”.

Así lo confesó Andrea Escalona en entrevista con Edén Dorantes, a quien le dijo que la situación, más que producirle tristeza, la hizo sentirse liberada:

“Creo que [las cenizas] me acompañaron en el momento y se perdieron, también las dejé ir, no quiero tener attachments (sic), mi mamá siempre está conmigo”. Andrea Escalona

Así, Andrea Escalona dijo que no necesita de objetos o tatuajes para recordar a Magda Rodríguez, ya que basta con mirarse al espejo para encontrarse con el recuerdo de su mamá.

Andrea Escalona en el Tenorio Cómico (© MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Andrea Escalona dijo que incluso sus compañeros del programa Hoy han identificado en ella gestos y formas de ser de Magda Rodríguez, lo que le ayuda a mantener vivo su recuerdo.

“Nunca he sentido que he necesito tatuármela para recordarla porque al verme al espejo… es que sí, soy yo, sigo pensando como ella, sigo trayendo su voz, todos los día”. Andrea Escalona

Ante ello, Andrea Escalona reflexionó sobre la pérdida de las cenizas de su mamá:

“A veces pareciera que la ausencia te podría hacer olvidar, que a uno le da mucho miedo a eso, pero no, [la muerte] te hace recordarla, extrañarla, pensarla todos los días”. Andrea Escalona

Andrea Escalona y Magda Rodríguez (Instagram andy_escalona)

Andrea Escalona perdió las cenizas de su mamá Magda Rodríguez en Hoy

Andrea Escalona dijo que perdió las cenizas de su mamá, Magda Rodríguez, durante las grabaciones del programa Hoy.

Esto, un día en que le hicieron body paint y tuvo que quitarse el collar con las cenizas de su mamá.

Cuando se disponía colocarse de nuevo el collar, Andrea Escalona dijo que ya no estaba donde lo había dejado.

¿Cómo se siente ante la pérdida? Andrea Escalona dijo que su mamá seguramente estaría contenta de que parte de ella se quedó en el foro de Hoy.

Pues es un lugar donde ella fue muy feliz.