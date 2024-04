Andrea Ele -de 24 años de edad- celebró su concierto casi vacío en Tecate Pal Norte 2024 del sábado 30 de marzo.

Y es que además de debutar en un festival musical tan grande, a Andrea Ele hasta Guaynaa -de 31 años de edad- le escribió.

De acuerdo con Andrea Ele, el artista le hizo comentarios muy bonitos alentándola a seguir con su carrera musical.

La cantante Andrea Ele se volvió viral en redes sociales luego de presentarse en concierto en el festival Tecate Pal Norte 2024.

Y es que en el escenario donde Andrea Ele cantó, solo habría estado presente como público su mejor amiga.

Sin embargo, durante una entrevista para Ventaneando, la cantante reveló que la falta de asistencia no la desilusionó y que ahora incluso lo celebra.

Pues contrario a lo que ella pensaba, esta situación le ha traído fama y reconocimiento de empresas y artistas como Guaynaa, quien le escribió cosas muy bonitas.

Estas personalidades del ambiente musical, además de apoyarla, se han comunicado con Andrea Ele para brindarle su respaldo en la complicada profesión.

“Me escribió Guaynaa, me han escrito varios, pero ahorita me acuerdo de Guaynaa, me ha traído comentarios muy lindos, muy bonitos”

Andrea Ele