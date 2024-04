Ana Victoria Ruiz Palacios lleva 2 años desaparecida y esto ha pasado con su caso; el actor Mickey Santana era su presunta pareja.

En febrero de 2023, Danna Paola -de 28 años de edad- subió al escenario a la pequeña Regina, hija de Ana Victoria Ruiz Palacios.

La familia de Ana Victoria Ruiz Palacios reveló a Danna Paola que la joven estaba desparecida y el caso se volvió más turbio con el paso de los meses.

El 14 de abril de 2022, Ana María Ruiz Palacios viajó de su natal Jalisco a la CDMX, donde se reuniría con su novio.

Ana Victoria Ruiz Palacios -de 34 años de edad- no volvió a tener comunicación con sus padres y ellos denunciaron su desaparición.

En 2023 se reveló que Ana Victoria Ruiz Palacios era presunta pareja del actor Mickey Santana, de 35 años de edad.

Según revelaron los padres de Ana Victoria Ruiz Palacios, Mickey Santana la había invitado a un viaje a Acapulco y al parecer le pediría matrimonio.

Mickey Santana negó haber tenido una relación con Ana Victoria Ruiz Palacios y se deslindó de cualquier responsabilidad en el caso a través de un video que publicó en redes sociales.

Pero a 2 años de la desaparición de la joven, el programa De Primera Mano reveló una conversación donde se confirma que Mickey Santana invitó a la joven al viaje donde desapareció.

Una amiga de Ana Victoria Ruiz Palacios narró a Addis Tuñón, que Mickey Santana le confesó a la joven que tenía depresión y había intentado suicidarse.

Además, Mickey Santana era abusivo en la relación e incluso llegó a decir que desparecería a la familia de Ana Victoria Ruiz Palacios.

Mickey Santana y Ana Victoria Ruiz Palacios sí se reunieron en la CDMX, así lo confirmó la joven a una de sus amigas.

Ana Victoria Ruiz Palacios le escribió a una de sus amigas que Mickey Santana estaba bebiendo con sus amigos y que el ambiente era muy pesado.

“Oye, estos tipos se están poniendo muy pesados, me voy a regresar” se puede leer en uno de los mensajes que escribió Ana Victoria Ruiz Palacios.

El programa De Primera Mano también compartió un audio de Ana Victoria Ruiz Palacios, donde confirma que Mickey Santana le había dado dinero para que se fueran de viaje.

“Me voy a ir a Acapulco, pero estoy viendo los vuelos y están carísimos, o sea, neta no sé si me funciona más irme a CDMX (…) Me van a salir más caros, ahorita están en 1400 el de ida y regreso, y es lo me depositó Mickey”

Ana Victoria Ruiz Palacios