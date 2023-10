Ana Victoria Ruiz Palacios lleva 18 meses desaparecida y su familia aún acusa a Mickey Santana; lo retan a dar su versión.

El caso de Ana Victoria Ruiz Palacios se volvió viral, luego de que su hija subiera al escenario con Danna Paola y su abuela hablara de su desaparición.

Meses después se supo que el actor Mickey Santana -de 35 años de edad- fue pareja de Ana Victoria Ruiz Palacios y su familia lo señalaba como el responsable de su desaparición.

Ana Victoria Ruiz Palacios -de 34 años de edad- viajó de Guadalajara a la Ciudad de México para encontrarse con su pareja Mickey Santana.

Desde ese momento, su familia dejó de saber de ella y ha pasado más de un año de su desaparición.

En entrevista con De Primera Mano, Mary Paz Palacios -mamá de Ana Victoria Ruiz Palacios- habló de los nulos avances en el caso de su hija.

La familia de la joven sigue señalando a Mickey Santana como el presunto responsable de su desaparición y Emilio Ruiz es testigo de que su hermana se iba a ver con el actor.

Emilio Ruiz menciona que Mickey Santana era un novio tóxico, pues era muy celoso y la controlaba.

“Un vez yo tuve un problema con él porque no me gustaba cómo trataba a mi hermana. Esta persona nunca me cayó bien, una vez yo lo quise sacar de mi casa”

La familia de Ana Victoria Ruiz Palacios levantó una denuncia por su desaparición, pero hasta el momento no hay pistas de su paradero.

Mary Paz Palacios está confiada en que su hija sigue viva , pero teme las circunstancias en las que se encuentre.

Las autoridades no han citado a Mickey Santana para que declare sobre su relación con Ana Victoria Ruiz Palacios.

La mamá de Ana Victoria Ruiz Palacios reta a Mickey Santana a que demuestre que no tiene nada que ver en la desaparición de la joven.

La familia de Ana Victoria Ruiz Palacios quiere que Mickey Santana acuda a ante las autoridades y de su versión de los hechos.

“A ver Miguel, si tú subiste ese video para decir que no tenías nada con Vico, donde hay de que sí andabas con ella ¿en dónde estás metido? Por qué no te acercas a la televisión, por qué no te acercas a la Fiscalía, ¿Por qué no te acercas a nosotros?”

Mary Paz Palacios