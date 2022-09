A inicios de agosto, se dio a conocer que Ana Gabriel había muerto, pero fue la misma cantante de ranchero quien salió a decir “estoy vivita y coleando”.

Ahora, Ana Gabriel está a días de dar por iniciado su world tour ‘Por amor a ustedes’ y ya advirtió que ni gastes tú dinero, porque no recibirá ningún detalle.

Ana Gabriel, quien tiene 66 años de edad, reveló los motivos por lo que prefiere mantenerse alejada de sus fans y no recibir ni un regalo de su parte, aunque sí hará su gira 2022.

Ana Gabriel es la cantante mexicana que ha logrado ganarse el corazón no solo en el país, sino a nivel Latinoamérica, por lo que ahora que se retomaron los conciertos, ella hará lo propio.

Desde hace ocho semanas, Ana Gabriel dio a conocer las fechas que tendrá su world tour 2022, llamado ‘Por amor a ustedes’, mismo que iniciará el 7 de septiembre.

A escasos días de iniciar su gira, Ana Gabriel tomó su cuenta de Instagram para advertir a sus seguidores sobre sus reglas al ir de gira.

Expresó por un breve video que había recibido mensajes de que sus fanáticos estaban comprando “regalos” para hacérselos llegar, pero ella ya se negó.

Advirtió que no se tomará fotografías y tampoco recibirá regalos por parte de sus seguidores, “no gasten su dinero”.

“Me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mí, que quieren darle un abrazo, no compren nada, no voy a recibir nada, les pido que no gasten, porque no voy a poder recibir absolutamente nada”.

Ana Gabriel, cantante.