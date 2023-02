El pasado 11 de enero, Paquita la del Barrio, de 75 años de edad, preocupó a sus fans debido a que no se presentó al concierto programado en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual terminó protagonizando Ana Bárbara.

Preocupados por la cantante, prensa buscó con desesperación a su manager, quien reveló el motivo por el que Paquita la del Barrio canceló de último momento su participación y en su lugar entró Ana Bárbara.

De acuerdo con el representante de Francisca Viveros Barradas conocida artísticamente como Paquita la del Barrio, su cancelación fue por motivos de salud .

Paquita la del Barrio (@paquitaoficialb / Instagram)

Resulta que días antes del concierto, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ comenzó a experimentar un fuerte dolor de ciática.

“El miércoles ella estaba con el dolor, me dijo, me duele, no puedo”, reveló el manager así como aseguró que en ese momento le pidió venir a México para ayudarla.

Por lo que una vez que llegó fue llevada al hospital ABC, donde le sugirieron hacerse una resonancia magnética, la cual tuvo que esperar ya que era muy fuerte el dolor.

Para ayudarla le pusieron un parche de un medicamento similar la morfina, la cual la hizo caer en un profundo sueño.

“Con eso en dos días estará bien”, le aseguraron los médicos; sin embargo no fueron dos sino cuatro días de recuperación. Dado que el día de la presentación ella se encontraba somnolienta y dispersa, se vieron obligados a cancelar su presentación

No obstante, días antes acordaron con Ana Bárbara que ella acompañaría a Paquita la del Barrio en el escenario. Esto sería la gran sorpresa de la noche.

Ana Bárbara cubre a Paquita la del Barrio

Al enterarse de la situación de Paquita la del Barrio, Ana Bárbara, de 52 años de edad, no dudo en cubrir a su compañera y así evitar la canción definitiva del show.

Por si fuera poco, concluyendo con éxito la presentación, Ana Bárbara complació a la prensa, quien quería respuestas.

Ana Bárbara (@anabarbaramusic / Instagram)

Al respecto, la cantante pidió hablar con el manager de la veterana cantante así como se dijo feliz por haber cumplido con este compromiso y de paso expresó su admiración por Paquita la del Barrio.