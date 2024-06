¿Ana Bárbara estuvo a punto de morir? Así narró el difícil momento que vivió cuando casi se ahoga en el mar de Cancún, Quintana Roo, pero un “ángel” le salvó la vida.

A través de un video Ana Bárbara -de 53 años de edad- alarmó a sus seguidores al confesar que acababa de vivir un milagro luego de que casi pierde la vida cuando se encontraba en el mar.

Visiblemente afectada, Ana Bárbara relató los complicados momentos que vivió luego de que sintió que estuvo a punto de perder la vida.

Ana Bárbara detalló que afortunadamente un “ángel” llegó a rescatarla, pero ella sintió que no iba a vivir para contar su experiencia.

Tras los difíciles momentos que vivió, Ana Bárbara ofreció un gran espectáculo en Cancún, donde se mostró muy agradecida de poder seguir con vida y que todo se haya quedado como una mala experiencia.

Ana Bárbara suele estar muy activa en sus redes sociales donde suele compartir con sus seguidores parte de su día a día y proyectos profesionales.

Sin embargo, en esta ocasión Ana Bárbara alarmó a sus seguidores luego de que relató que estuvo a punto de perder la vida mientras que se encontraba en Cancún.

A través de sus Instagram Stories, Ana Bárbara relató que un “ángel” llegó a rescatarla y evitó que se ahogara en el mar.

Ana Bárbara confesó que suele ser cuidadosa con el mar, pero en está ocasión decidió meterse, aunque se encontraba un poco bravo y se había advertido sobre lo peligroso que era meterse en esos momentos.

“El mar estaba un poco rebelde. Saben que yo no soy confiada, soy una mujer que respeta mucho el mar, mejor dicho, creí que no lo soy pero hoy me perdí y reconozco que confié de más”

Ana Bárbara