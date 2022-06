“Amor transgénico”, es una canción de Belinda perteneciente a su tercer álbum de estudio lanzado en el 2010 ‘Carpe Diem’.

Esta canción fue escrita por Belinda su padre y Arno Elias; y su video musical, junto con el ‘Dopamina’ formaría una historia.

Esta historia al igual que la letra de Amor transgénico estaría dedicada a la comunidad LGBT, ya que habla sobre el amor de una pareja gay.

Desde el lanzamiento del sencillo en el 2010 Belinda en reiteradas ocasiones a dedicado su sencillo “Amor transgénico” a la comunidad LGBT.

Esto debido a que tanto el sencillo como su video oficial, el cual fue filmado en Lagunas de Zempoala, habla sobre las relaciones gays, no solo una pareja.

Pues cabe recordar, en una entrevista para ‘Vogue’ en 2020, Belinda dijo su sencillo lo compuso para toda la comunidad LGBT, “para el amor universal, para sentirnos libres de amar”.

Por lo que ahora, durante el inicio del mes del orgullo gay del 2022, Belinda aprovechó para recordar en su cuenta de Instagram su sencillo Amor transgénico.

Al principio de Amor transgénico, donde Belinda habla una pareja, siendo ella parte de esta, menciona que amar a esta persona fue su decisión por lo que no tendrían porque involucraste otras personas además de la pareja.

Oscura tentación, nada me importa

¿Y quien me prohíbe el arsénico?

Asimismo, en la canción Belinda cuenta que la historia es de un amor “prohibido” en la sociedad; sin embargo, la cantante estaría cansada de ocultarlo.

Por lo que pese a ser “juzgada”, Belinda prefiere vivir su vida al lado de la persona que ama y quien significaría más que las opiniones en contra.

Sin ti mi amor no tengo nada”

Y no veo otra vida si no estás

Y si nos quieren juzgar me da igual

Y es que al amor que siente la cantante sería tan grande, que de no poder estar con su persona amada prefería marcharse de este mundo.

No quiero quedarme si no me dejan amarte

Me quiero ir a Marte si no me dejan amarte”

”Amor transgénico” de Belinda