Durante el día 15 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, la actriz subió al estrado a las 13:10 horas de este 4 de mayo por primera vez, con el objetivo de brindar su testimonio.

“Batallé mucho para encontrar las palabras. Es mucho el dolor que siento de estar sentada aquí por semanas escuchando a mi exesposo hablar de nuestra vida. Es de lo más doloroso que he pasado en la vida”

Por el momento, Amber Heard se encuentra hablando sobre cómo llegó a ser actriz y un poco de su historia familiar, así como de la primera vez que vio a Johnny Depp.

Amber Heard narró que conoció a Johnny Depp cuando audicionó para la película ‘The Rum Diary’, una comedia dramática de 2011 basada en la novela del mismo nombre, publicada en 1998.

Le dijeron que era un proyecto muy importante para él, por lo que debía conocerlo.

“Hablamos sobre libros y música, poesía. Teníamos gustos similares, escritores oscuros... piezas de poesía que no había oído mencionar a nadie más”

Amber Heard sabía quién era Jonny Depp, pero no era su fan. No obstante, salió de esa cita sintiéndose “wow” a pesar de que él le llevaba el doble de su edad.

Días después, Depp le llamó y le dijo “tú lo eres, niña. Eres el sueño”, pues se suponía que el personaje de Heard era una “mujer de ensueño”.

Amber Heard declaró durante este día 15 de juicio, que el inicio de su relación con Johnny Depp fue “hermosa”.

Sin embargo, confesó que aunque pasaban períodos de tiempo juntos, luego él desaparecía y no podía contactarlo.

“Sentí que este hombre me conocía y me veía como nadie más lo había hecho. Cuando estaba con él, me sentía la mujer más bella del mundo”

Amber Heard sobre Johnny Depp.