Durante una el programa ‘El Minuto que Cambio mi Destino’, la cantante Amanda Miguel reveló que perdió un hijo con Diego Verdaguer hace 20 años.

De acuerdo con Amanda Miguel, pese a que quería tener más hijos, perder su embarazo no la afecto de sobre manera.

Y es que Amanda Miguel aseguró que “Dios sabe porque hace las cosas”, ya que a sus 66 años no se ve cuidando de un adolescente.

Diego Verdaguer se despidió de Amanda Miguel con tierno mensaje: “No me pidas que te deje de amar”

Recientemente Amanda Migue asistió como invitada al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante -de 57 años de edad- ‘El Minuto que Cambio mi Destino’.

Y durante el programa, Amanda Miguel habló sobre su carrera y su matrimonio con Diego Verdaguer, el padre de su única hija.

En este línea, el periodista cuestionó a la cantante sobre porqué -a pesar e que su matrimonio siempre marchó bien- no tuvo más hijos.

Y de acuerdo con Amanda Miguel, aunque sí quizo volver a embarazarse, la escuela de su hija fue un impedimento.

Además, en la industria musical, señaló que estar embarazada era motivo de discriminación, por lo que tres años después del nacimiento de su hija, aseguró le fue complicado retomar su carrera.

“Se me hizo muy difícil decir, voy a tener más hijos y cuando quise, empezaron los temas de la escuela, se puso pesado, me costó mucho regresar, en aquella época el embarazarte causaba en las compañías mucha discriminación”

Pese a sus motivos, Amanda Miguel reveló que “ya grande” sí volvió a quedar embarazada; sin embargo, hace 20 años perdió a quien sería su segundo hijo con Diego Verdaguer.

Aunque aseguró que de haber nacido querría a su hijo, Amanda Miguel dijo no imaginarse “ahorita con un hijo de veinte años”.

“Después quedé embarazada, tendría un hijo ahorita adolescente, Dios sabe por qué Dios hace las cosas, porque yo no me imagino ahorita con un hijo de veinte años, digo si lo tuviera estaría feliz, pero no lo tengo”

Amanda Miguel