Alicia Machado se encuentra en medio de la polémica, luego de que compartió una fotografía donde aparece abrazando la bandera de Estados Unidos para festejar el 4 de julio.

Tras las críticas que recibió, Alicia Machado habló sobre las críticas que ha recibido y aunque confesó que ama su país, ha sido víctima del actual régimen por lo que no celebrará la independencia de Venezuela .

Entre lágrimas Alicia Machado también confeso que fue víctima de xenofobia durante su participación en el programa ‘ Masterchef Celebrity Colombia ’.

Alicia Machado realizó una transmisión en vivo donde reveló que fue víctima de xenofobia durante su participación en el programa ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

“Mi cariño siempre ha sido el mismo por Colombia. Mis malas experiencias fueron muy puntuales. Algunas de las cosas que se hicieron en mi contra, yo no me di cuenta”

Alicia Machado puntualizó que no es la única persona que sufre de xenofobia y aseguró que esta situación le hizo darse cuenta de lo que viven los venezolanos en otros países.

“A lo que no estaba acostumbrada yo era a la xenofobia, me siento como miles de millones de venezolanos en el mundo, herida, traicionada, lastimada, confundida. Pero viéndole el lado positivo, qué bien que viví tantos episodios de xenofobia, de envidia y de resentimiento en mi contra (en Colombia), porque eso me ha dado la oportunidad de darme cuenta de un problemita que estamos padeciendo los venezolanos”

