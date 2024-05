Alfredo Adame regresó a su negocio de las mentadas de madre para hacerle un favor a Luis Potro Caballero, pero le salió mal.

Una de las habilidades más conocidas de Alfredo Adame -de 65 años de edad- es insultar a las personas, por lo que decidió monetizar con sus insultos.

Tras su salida de La Casa de los Famosos 2024, Alfredo Adame retomó las mentadas de madre y no le salió bien.

Desde hace un año, Alfredo Adame forma parte de una plataforma que vende saludos de famosos.

Pero los saludos de Alfredo Adame no son normales, pues el conductor le mienta la madre a las personas a cambio de dinero.

Alfredo Adame acudió al podcast de Luis Potro Caballero y asegura que él es el único que vende mentadas de madre.

“Invitaciones a bodas, XV años a fiestas y todo ese rollo. Estoy haciendo 100 diarios de a 30 dólares, yo me llevo el 70%”

El actor asegura que le pagan 500 pesos por mentada de madre y a diario hace 100, lo que equivaldría a ganancias de 50 mil pesos diarios, suponiendo que fuera verdad.

Alfredo Adama narra que la idea de vender mentadas de madre surgió cuando le ofrecieron vender saludos y un hombre le pidió que hiciera la invitación a un baby shower, pero con groserías.

“¿De dónde salió? De que un día me dicen que los saludos y no se qué, un día me pone un cuate: ‘Hola Alfredo soy el Javetas y mi esposa, y yo, vamos hacer la revelación del sexo y baby shower’ pero hazaña picosa”

Alfredo Adame