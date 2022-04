Alejandro Speitzer explota contra la prensa, tras ser cuestionado sobre Shannon de Lima

El actor mexicano Alejandro Speitzer, ha causado mucha polémica en los últimos días, debido a los rumores sobre el posible romance con Shannon de Lima.

Esta vez, Alejandro Speitzer fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, tras haber sido visto con Shannon de Lima en el Tecate P’al Norte.

Las cámaras del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, persiguieron al histrión, quien se ha dejado ver irritado por el acoso de algunos fans y medios de comunicación.

Recordemos que en el festival de Monterrey, Alejandro Speitzer se negó a tomarse fotos con algunas de sus seguidoras.

En un corto clip transmitido en el programa de TV Azteca antes mencionado, se ve a Alejandro Speitzer huir de una reportera, tras mostrarse cariñoso con Shannon de Lima; sobar su espalda de abrazarla.

Tras ser cuestionado sobre haber pasado un buen fin de semana en Nuevo León, Alejandro Speitzer se limitó a responder “Sí, sí, sí”, visiblemente incómodo.

Sin embargo, sobre su romance con Shannon de Lima no quiso dar declaraciones:

“Nunca he contado nada personal, no te lo voy a contar, así que ya está”.

Posteriormente, Alejandro Speitzer recalcó su incomodidad y pidió a las cámaras de TV Azteca que dejaran de grabarlos.

“Llevas grabándonos como una hora, gracias por la curiosidad. Nunca les he contado nada. Te he visto ahí, no has parado”.

Alejandro Speitzer