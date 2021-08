Sorprende a Alejandro Camacho hospitalización de Leticia Calderón

El pasado 16 de enero se reveló que Leticia Calderón había sido hospitalizada tras dar positivo a Covid-19. En reciente entrevista Alejandro Camacho se mostró muy sorprendido de la noticia.

En el video del programa ‘De Primera Mano’, el actor reconoció que desconocía que su compañera de ‘Imperio de mentiras’ se encontraba internada y que tenía coronavirus.

Alejandro Camacho desconocía la hospitalización de Leticia Calderón

Cuando fue cuestionado sobre la salud de Leticia Calderón, Alejandro Camacho detalló que no sabía que se encontraba en el hospital ya que la novela se terminó de grabar a finales del año pasado.

“No tengo la menor idea, no he hablado con Lety. Primera noticia que tengo la que me das, ¿está en el hospital? No me digas. ¿Cuándo? Qué horror, no sabía, ahorita le voy a llamar, qué mala noticia” Alejandro Camacho

El actor no pudo ocultar su sorpresa por la hospitalización y contagio de Covid-19 e incluso preguntó varias veces al reportero si era verdad.

En este sentido Alejandro Camacho detalló que parece que el coronavirus no deja vivo a nadie, aunque se mantenga los cuidados.

“Lo que pasa es que es una enfermedad que parece que no se le va vivo a nadie, ¿verdad?, a todos nos infecta, si no es por un lado es por el otro. No sabía, qué mala noticia me acabas de dar. Eso que me dices de Leticia que está infectada me saca de onda muchísimo, es cierto ¿de veras?” Alejandro Camacho

Alejandro Camacho revela que el Covid-19 ha provocado que sus proyectos laborales se posterguen

En su entrevista, Alejandro Camacho destacó que el ha tomado todas las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19, aunque reconoció que al mantenerse activo en los foros si representa un riesgo.

“Me habían decretado que tenía Covid-19, pero no fue así gracias a Dios. No voy a fiestas, no voy a lugares públicos, no voy a reuniones, no voy a nada de eso. Trabajar diariamente en foros con 60 personas claro que es un riesgo” Alejandro Camacho

El actor detalló que la pandemia ha puesto en pausa varios de los proyectos que tenía fueron sus pendidos debido a que no saben que va a pasar con la contingencia.