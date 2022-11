Alejandra Guzmán ha tenido años complicados, y en pleno concierto hizo tristes afirmaciones ¿estará deprimida? Esto dijo.

Los problemas familiares y de salud de Alejandra Guzmán de 54 años de edad, han perseguido a la cantante durante los últimos años.

En 2021, su hija Frida Sofía de 30 años de edad, acusó a su abuelo -Enrique Guzmán- de abusar de ella; además dijo que Alejandra Guzmán consumía drogas frente a ella.

Estas declaraciones provocaron que Alejandra Guzmán se distanciara aún más de Frida Sofía.

Por si fuera poco, recientemente Alejandra Guzmán tuvo que ser hospitalizada cuando durante un concierto se dislocó la cadera.

La última vez que Alejandra Guzmán habló de su hija Frida Sofía, dijo que esperaba que cada quien retomara su camino y que algún día su relación regresara.

Pero, ¿tantos problemas han deprimido a Alejandra Guzmán? Durante un concierto en Acapulco, la cantante abrió su corazón al público e hizo algunas confesiones.

La intérprete de ‘Día de suerte’ se mostró emocionada y habló de su recuperación de la caída en pleno concierto, la cual le dislocó la cadera.

“Se me salió algo que sí es mío, sí es mío pero tengo buena mecánica, aguanto vara pero bueno, todo puede pasar, la emoción a veces me gana, pero solo se me zafó, me la volvieron a meter y ya”

Alejandra Guzmán