Alejandra Guzmán habló de su caída en el aeropuerto de CDMX con su público en pleno concierto, y culpó al lugar de que siempre le ocurran accidentes.

El pasado 6 de octubre, Alejandra Guzmán -de 56 años de edad- regresaba de un viaje a Huatulco cuando fue arribada por la prensa y en su intento de huir, cayó al piso.

Trascendió que la cantante no estaba en sus cinco sentidos y eso habría provocado su caída.

Pero ella asegura que alguien le había metido el pie; incluso, culpa al Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM) de sus accidentes.

La caída de Alejandra Guzmán en el aeropuerto desató rumores sobre un posible alcoholismo, mientras ella insistía en que el accidente había sido culpa de alguien más.

Durante una presentación en la Feria de Tamaulipas, Alejandra Guzmán habló de su caída en el AICM y expresó que siempre le pasan tragedias en este lugar.

“La verdad hay mucha gente que se preocupó por lo que pasó en el put... aeropuerto, que siempre me pasa algo, pero saben que me encanta, que toda la vida voy a ser mala hierba, ahora sí me vale madres”

Alejandra Guzmán