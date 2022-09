Alejandra Ávalos confirmó que próximamente realizará una colaboración musical con la hija menor de José José, Sarita Sosa y con Manuel José, quien afirma ser el vástago no reconocido del llamado ‘Príncipe de la Canción’.

Durante su más reciente encuentro con la prensa,

Desde que José José murió, Alejandra Ávalos ha mostrado su respaldo a Sarita Sosa y a Manuel José, rechazando que la hermana menor de José Joel hubiera secuestrado y maltratado a José José, como acusan sus hermanos mayores.

Es por eso que ahora Alejandra Ávalos se mostró muy emocionada por la posibilidad de trabajar con ambos jóvenes, aunque dijo que de momento no puede revelar muchos detalles sobre su colaboración:

“Buenas noticias muchachos, no estoy autorizada para decirlas, estamos los tres muy felices porque vienen cosas muy hermosas, y conectados en el celular, tenemos la fortuna de vernos. Ustedes se van a llevar una grata sorpresa y eso a mí me llena de orgullo porque les voy a decir a todos ‘se los dije’”

Contrario a otras ocasiones, en las que ha dado su opinión sobre los conflictos entre los hijos de José José, en esta ocasión Alejandra Ávalos prefirió reservarse sus comentarios sobre el distanciamiento entre José Joel y Marysol Sosa.

Entre sus motivos, dijo Alejandra Ávalos, está que sus palabras suele acarrearle ataques de muchos conductores de televisión, cosa que ya no está dispuesta a soportar, por lo que prefiere guardar silencio:

“Ya no voy a hablar como antes solía hacerlo, porque, aunque yo sé que es su labor y todos ustedes son extraordinarios periodistas, no me llevo buenos comentarios de sus colegas, los conductores de los programas de televisión. Todo lo que venga de mi boca siempre va a ser la verdad, con honestidad, voy a hablar con ustedes lo que pueda hablar, pero lo que no me compete ya no lo voy a decir”

Alejandra Ávalos