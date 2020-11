La actriz volvió arremeter contra la exesposa del ‘Príncipe de la canción’ y muestra unas grabaciones en las que el cantante se expresaba mal de ella.

Pese a la supuesta demanda en su contra, Alejandra Ávalos acudió aun programa donde compartió algunos audios con los que demostraría que José José no quería a Anel Noreña.

La actriz acudió a la emisión ‘De Primera Mano’ en donde habló de su situación legal y arremetió contra la exesposa del ‘ Príncipe de la canción ’ y con unas grabaciones quiere demostrar que el cantante consideró que sólo lo veían como una chequera.

En su entrevista, la famosa detalló que a pesar de que Anel Noreña ha puntualizado en varios videos que ya hay demanda, ella nunca ha recibido ninguna notificación.

“Nunca existió una amistad franca ni con Anel ni con sus hijos. Con Sara mamá sí y con Sarita la vi crecer, pero somos de generaciones muy diferentes, pero la vida nos ha dado la oportunidad de podernos comunicar” Alejandra Ávalos

Sobre el supuesto testamento de José José, Alejandra Ávalos señaló que ella sabía que las propiedades del famoso en el extranjero estaban a nombre de las personas a las que quería heredar.

“Yo supe de viva voz de José José en viva cuando me lo encontraba en los foros de Televisa grabando La fea más bella, que todas las propiedades que había comprado en el extranjero ya estaban a nombre de las personas que tenían estar. Si no dejo testamento fue porque cuando él compró las propiedades de inmediato las puso a nombre de quien quiso” Alejandra Ávalos

La actriz detalló que ella escuchó unas grabaciones en donde José José reveló por qué no recibía a sus hijos en Miami, Estados Unidos. Sin embargo puntualizó que ella no puede compartir el contenido ya que no es la dueña de los mismos.

Pero lo que si mostró Alejandra Ávalos son una recopilación de audios en donde ‘El Príncipe de la canción’, hablaba mal de Anel Noreña. De acuerdo con la famosa el cantante sentía que su familia sólo lo veía como una chequera.

“Es una recopilación de diferentes conferencias que hizo a lo largo de su vida, enfermo o no enfermo. Él nunca dijo que quería a su esposa o exesposa, lo que quería era salir de esa relación” Alejandra Ávalos

En la grabación se escucha: “Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida. Seguí manteniéndolos, yo le daba 10 mil dólares a la señora Anel por mes en esa época. Trabajaba diario, cuando el doctor dijo que esa garganta tenía que descansar y yo me pregunté cuánto había en el banco para tomarme un año sabático no había nada, se gastaron todo (…), ahora resulta que yo soy el que tengo dinero y que ella vive de la caridad”.