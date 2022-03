Por fin confesó todo, Aleida Núñez no revelaba si su romance con el sugar daddy seguía, y finalmente dijo estar soltera desde enero aproximadamente.

Aunque dijo que no quería dar una fecha precisa, apuntó que desde enero ya tenían lejanía marcada, pese a que Bubba Saulsbury viajaba a la CDMX con regularidad.

Aleida Núñez desmintió que su relación con su sugar daddy haya llegado a su fin por la caza de animales salvajes que practicaba, contando que fue por cuestiones de distancia.

Debido a que la actriz reside en la CDMX y su sugar daddy, Bubba Saulsbury, en Texas, la relación comenzó a verse complicada en cuestiones de tiempos.

Aleida Núñez ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su nuevo tema ‘La Cosquillita’ y debido a la controversia con su novio, el sugar daddy, fue cuestionada sobre ello.

Luego de no dar una respuesta certera sobre sí aún sostenía una relación con el multimillonario, confesó que efectivamente está soltera.

Aleida Nuñez confesó que fue por enero que la relación comenzó a verse marcada por la distancia, pues ella vive en CDMX y él en Texas.

Aunque compartió que su exnovio frecuentaba viajar a la capital para visitarla, prefirió terminar su relación debido a que le gusta tener cercana a su pareja.

Expresó que Bubba Saulsbury la invitaba a su casa en Estados Unidos, o a ir de viaje con él, pero ella se negaba por cuestiones de trabajo.

Aleida Núñez expresó que ella busca a una pareja para tenerla cerca, pues dice que incluso sus relaciones han sido largas; de 2 años y 12, anteriormente.

“A mi me gusta estar cercana a mi pareja, a mi me gustan las parejas super estables, no me veo con una relación tan lejana”.

Aleida Núñez, actriz.