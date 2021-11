Alec Baldwin recibe primera demanda por disparo que mató a Halyna Hutchins; un integrante del equipo lo acusa de negligencia .

El jefe de iluminación de la película ‘Rust’, Serge Svetnoy, emprendió la primera demanda en contra de Alec Baldwin por disparar y matar “accidentalmente” a Halyna Hutchins.

Además del actor y productor Alec Baldwin, la demanda menciona a Hannah Gutiérrez-Reed y Dave Halls como co-responsables.

Primera demanda de Alec Baldwin tras disparar contra Halyna Hutchins

Serge Svetnoy, parte del equipo de filmación de ‘Rust’, presentó la primera demanda en contra de Alec Baldwin por disparar contra Halyna Hutchins.

De acuerdo con información de EFE, Alec Baldwin es acusado de negligencia, pues él “tenía la obligación de manejar el arma con cuidado para la seguridad del reparto”.

Y, además, habría intentado “ahorrar dinero contratando un número insuficiente” de empleados para el manejo de armas.

Alec Baldwin (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

La demanda en contra de Alec Baldwin, también menciona a Hannah Gutiérrez-Reed y Dave Halls como responsables de la muerte de Halyna Hutchins.

Hannah Gutiérrez-Reed era la encargada de las armas usadas en el set, y Dave Halls fungía como el subdirector asistente.

“Vi de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el sueño y sin supervisión.” Serge Svetnoy en demanda contra Alec Baldwin

También se acusó que Alec Baldwin autorizó que alguien “sin experiencia” tuviera en sus manos el control de las armas.

Esto luego de que Hannah Gutiérrez-Reed confesara no haber revisado el arma que le entregó a Alec Baldwin para la escena.

“Permitió negligentemente que un revólver Colt de calibre 45 con al menos una bala real, fuera entregado al subdirector, quien tampoco inspeccionó el arma adecuadamente y la dio a (Alec) Baldwin.” Serge Svetnoy en demanda contra Alec Baldwin

Alec Baldwin (Seth Wenig / AP)

Asimismo, trasciende en la demanda que Alec Baldwin “no debía apuntar a nadie ni presionar el gatillo” de la pistola durante la escena.

Toda vez que se trataba de apenas un ensayo.

“(Alec) Baldwin estaba ensayando y no requería apretar el gatillo, pues la escena mencionaba que el actor sacara el arma y apuntara en la dirección general de la cámara.” Serge Svetnoy en demanda contra Alec Baldwin

Finalmente, Serge Svetnoy afirmó que nunca podrá superar la muerte de Halyna Hutchins, pues la consideraba “una amiga muy querida”.

“Esta experiencia ha sido absolutamente traumática, me ha dejado una angustia mental que no me permite superarlo”, declaró el jefe de iluminación en la demanda contra Alec Baldwin.

Con información de EFE y TMZ