A Franco Escamilla le vale haber sido funado en redes sociales por comentario misógino en su programa y ahora, hasta se burla de haber perdido valiosos seguidores.

Durante la transmisión en vivo de ‘La Mesa Re Ñoña’, Franco Escamilla de 41 años de edad, se puso a hablar de abusos a mujeres, “al cabo ya estoy funado”, recordó.

Recordemos que hace unos días, Franco Escamilla fue tachado de misógino al enlistar tres cosas que los hombres “necesitan de las mujeres”. Ahora responde y hasta presume estar funado.

Franco Escamilla explica porqué no hace chistes de AMLO

A Franco Escamilla le vale muy poco lo que se diga de él en redes sociales, aunque se le tache de misógino, solo se burla de que lo han dejado de seguir por la polémica.

Al inicio de su programa en YouTube llamado ‘La Mesa Re Ñoña’, en modo sarcástico, se mostró mortificado por la tundida más reciente que tuvo en redes sociales.

Explicó que al principio de su carrera él había dicho que de nada servía el estrellato, “si no se tiene contento a Juan Nadie”.

“Un güey puso yo te seguía pero ya no, pero todo lo hacíamos por esa persona, no me acuerdo como se llamaba, pero era un huevito en Twitter”.

Franco Escamilla, comediante.