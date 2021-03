Ainara, la joven que denunció YosStop de pornografía infantil, dijo que la youtuber es irresponsable; no le importó el impacto que provocó en su vida.

Ainara, la joven que denunció a la Yoselin Hoffman, mejor conocida como YosStop, por el delito de pornografía infantil, aseguró que la youtuber es una persona irresponsable porque no le importó el impacto que le provocó en su vida.

En una entrevista con el programa de espectáculos De Primera Mano, Ainara declaró que se enteró del video que realizó YosSTop el mismo día que lo subió y se lo enseñó a sus papás. En el clip la youtuber hizo fuertes criticas a la joven y aseguró que tenía un video donde se muestra cómo fue violentada sexualmente.

“Se me hace pésimo que haya hablado tan despectivamente de mi teniendo el alcance que tiene, se me hacer súper irresponsable que no le haya importado el impacto que tuvo sobre mi vida. Se me hace pésimo lo que dijo, que haya juzgado mi cuerpo, mi vida sexual” Ainara

YosStop le pidió la denuncia a Ainara y le propuso "quemar" en redes a agresores

El 3 de marzo, se hizo público que Ainara denunció penalmente a YosStop por el delito de pornografía infantil y a cuatro jóvenes por el delito de violación equiparada. Ainara denunció que fue victima de violación sexual cuando se encontraba en estado de ebriedad en mayo de 2018, hecho que quedó grabado y acusa YosStop de haberlo almacenado.

En entrevista con De Primera Mano, Ainara aceveró que YosStop le pidió su denuncia, además le propuso “quemar” en redes sociales a los jóvenes acusado de violación sexual y ella se negó porque lo único que quiere es justicia. La joven destacó que no le enviará la denuncia porque es su proceso.

“No le voy a mandar mi denuncia es una denuncia que sí existe y ahí está, pero no la voy hacer pública porque es mi proceso, porque no es un juez, no es fiscal, no es mi abogada. No es necesario mandarle pruebas de nada” Ainara

Ainara recibió otras denuncias contra YosStop

Ainara declaró que después de 2 años decidió realizar la denuncia, porque su salud mental está mucho mejor y tiene el apoyo de su novio, amigos, familiares. Además, ha recibido mensaje de otras mujeres acusando a YosStop diciéndole “también me hizo esto a mí”.