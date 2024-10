Agustín Fernández, de 34 años de edad, reveló que ya pudo disculparse en persona con Rebecca de Alba por el tremendo chisme que le inventó en La Casa de los Famosos 2024.

Agustín Fernández habló con reporteros durante la presentación del programa “Bola de locos” y les dijo esperar a que se vayan dejando en el pasado sus polémicas dentro La Casa de los Famosos México 2024.

Fue así que el modelo argentino confesó que ya pudo hablar en persona con Rebecca de Alba, de 59 años de edad, tras haber insinuado que había tenido un encuentro casual con ella que incluyó una “transacción”.

¿Qué le dijo a la rubia presentadora de televisión y cuál fue su reacción? Agustín Fernández uso un argumento similar al que aplicó con el asunto de la chica desaparecida de Acapulco Shore para sacudirse el asunto.

Agustín Fernández volvió a decir que todo se trató de un mal entendido, pues cuando hizo el comentario sobre Rebecca de Alba, se “confundió de persona”.

“Sí, está todo bien, ya hablamos, le pedí disculpas, le digo ‘me confundí de persona, fue un error técnico allá adentro, que me confundí de persona’”

Aunque el comentario le causó gran indignación a Rebecca de Alba, el gran amigo del actor Nicola Porcella le restó importancia a lo sucedido, afirmando que después de todo lo que dijo no fue muy grave.

“Yo tampoco conozco a todo el mundo aquí (…) sí sé quién es obviamente, pero cuando me dijeron, me confundí con otra persona, es parecido, pero no te voy a decir porque voy a quemar a dos personas, y queda como anécdota, le pedí disculpas, tampoco maté a nadie”.

Agustín Fernández