África Zavala habla de la depresión postparto que sufrió

Luego de que se diera a conocer que África Zavala formaría parte del elenco de la telenovela ‘Vencer el pasado’, la actriz habló de la depresión postparto que tuvo que superar.

En entrevista con ‘Tv y Novelas’, África Zavala aseguró que durante la depresión postparto que vivió, creía que no iba a regresar a trabajar.

A casi un año de que África Zavala diera a luz a León, fruto de su relación con León Peraza , la actriz reveló que sufrió después del embarazo debido a la depresión postparto.

Aseguró que incluso llegó a pensar que no volvería a trabajar, además de atormentarse con el t ener que “recuperar” su cuerpo.

“Te vienen cosas muy difíciles cuando estás en el postparto… ¡Yo creía que no iba a volver a trabajar! Me veía al espejo y no tenía idea de cuándo iba a recuperar mi cuerpo”.

África Zavala, actriz.