Tras poco más de cinco años desde su muerte por un infarto, afirman que Juan Gabriel tendría 2 hijos más que nunca se han revelado.

De acuerdo con su exmánager, los otros dos hijos de Juan Gabriel se encuentran en el anonimato total, por lo cual es imposible localizarlos.

Durante una entrevista en el programa ‘Sale el Sol’ el exmánager de Juan Gabriel, Jesús Salas, reveló que el cantante tenía otros dos hijos biológicos.

Esta información, comentó Jesús Salas, él la conoce debido a su cercanía con el llamado ‘Divo de Juarez’, Juan Gabriel; sin embargo, aclaró no conoce detalles.

“Sí, pero ellos no aparecen por ningún lado, yo sé porque éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues ¡qué bueno!, para evitarnos más situaciones de estas”

Y es que cuando le preguntaron que si ha intentado buscar a estos hijos de Juan Gabriel, reveló nadie conoce ni su identidad ni paradero.

No obstante aseguró Jesús Salas es mejor así, pues de esta manera no habrá más problemas legales por la herencia de Juan Gabriel.

Además señaló durante la entrevista, Juan Gabriel eligió a su familia: Laura Salas, Iván, Jean y Hans; y la dio a conocer de manera publica en su momento, los demás a parecieron después de su muerte.

De acuerdo con Jesús Salas de los hijos biológicos de Juan Gabriel: Joao, Luis Alberto y Gabriela, no se tiene comunicación con ellos.

Y es que aunque Jesús Salas intentó contactar a Luis Alberto a petición de Juan Gabriel este no apareció ni dio alguna noticia sobre su paradero o estado.

“No sabemos nada de ellos, jamás se aparecieron, ya no hay comunicación alguna. Yo le escribí a Luis Alberto porque Juan Gabriel me encargó que lo buscara, y le escribí después de su muerte, pero no, nunca me contestó, no sé”.

Jesús Salas