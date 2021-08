Adriana Lavat se pronuncia nuevamente contra Rafa Márquez

Durante una entrevista en exclusiva para el programa ‘Venga la Alegría’ Adriana Lavat confesó llevar años recibiendo ofensas de su exesposo Rafa Márquez.

Asimismo, aseguró la actriz de 47 años de edad, Adriana Lavat, la actual pareja de su exesposo, Jaydy Michel, también la ha ofendido.

Después de que Adriana Lavat utilizara sus redes sociales para arremeter contra el exfutbolista Rafa Márquez , durante su entrevista en Venga La Alegría, la actriz explicó sus motivos.

Y es que en su publicación Adriana Lavat confirmó que el abogado de su exesposo trató de intimidarla, y aseguró que tanto Rafa Márquez como Jaydy Michel la llaman: “zorra, abusiva, vividora, y conflictiva”.

Asimismo, la famosa explicó que esto no es nada nuevo, pues especificó que lleva más de 10 años soportando las malas acciones de Rafa Márquez.

Y explicó que nunca habló sobre los hechos ya que tenía varios sentimientos encontrados, entre ellos “miedo”.

“Yo no mencioné ni he mencionado nunca el nombre de mi exmarido, no lo he hecho porque me da tristeza, me da pena, por prudencia y también en su momento por miedo”

Adriana Lavat