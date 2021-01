Rafael Márquez llegó al Barcelona gracias a la intervención de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo.

Joan Laporta, quien competirá nuevamente por la presidencia del Barcelona, recordó a detalle cómo fue que fichó al legendario Rafael Márquez.

En entrevista con el canal de YouTube llamado el Iniestazo, Joan Laporta reconoció que al momento de buscar un central para el Barcelona de cara a la temporada 2005-06, el nombre de Rafael Márquez no se encontraba entre los principales candidatos, y es que la idea era llevar a un zaguero consagrado.

Sin embargo, el reputado agente Jorge Mendes recomendó el fichaje de “Kaíser”, pues además de su calidad futbolística y proyección a futuro, su incorporación no significaría una inversión tan cuantiosa; de hecho, el cuadro culé sólo desembolsó 5 millones de euros (120 mdp) por el susodicho.

“Este agente (Jorge Mendes) viene y me dice felicidades presidente, tengo un central para el Barcelona, que es buenísimo, Rafa Márquez y le respondí que lo conocía y que era muy bueno. Jorge nos dice '¿Si lo traigo por cinco millones (de euros) me lo fichan?' Yo pensé que era muy difícil que lo traiga por cinco millones pero le he dado la mano y si lo trae por cinco millones lo tenemos que fichar” Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo también fue ofrecido al Barcelona

Además de hablar sobre el fichaje de Rafa Márquez, Joan Laporta confesó que en aquella época se le acercó Jorge Mendes para ofrecerle los servicios de un joven portugués de 17 años que comenzaba a despuntar con el Sporting de Lisboa; su nombre Cristiano Ronaldo .

Incluso el agente les propuso deshacer un preacuerdo que tenía con el Manchester United en aras de que Cristiano Ronaldo se vistiera de blaugrana; sin embargo, el brasileño Ronaldinho frenó toda intentona.

Y es que, tal como apuntó Joan Laporta, en ese momento no podían hacer otra compra debido a que las arcas estaban gastadas por el fichaje de Ronaldinho, quien llegó procedente del PSG.

Pese a que CR7 ha resultado ser uno de los mejores futbolistas de la historia, el aspirante a la presidencia del Barcelona afirmó que no se arrepiente de no haberlo fichado, pues el equipo que conformó resultó muy ganador.