¿Adianez Hernández y Augusto Bravo se convertirán en papás? Ya se sabe la verdad luego de la polémica que vivieron el año pasado.

Los nombres de Adianez Hernández -de 38 años de edad- y Augusto Bravo se convirtieron en tendencia luego de que se reveló que habían iniciado los preparativos para su boda.

Luego del escándalo que vivió Adianez Hernández tras confirmarse que se separó de Rodrigo Cachero -de 50 años de edad- después de que le fue infiel, parecía que las cosas se empezaban a calmar.

Sin embargo, su nombre volvió a generar polémica luego de que surgió el chisme de que se encontraba embarazada y se iba a casar con Augusto Bravo.

En medio de todas las especulaciones, Augusto Bravo ya salió a revelar la verdad sobre su relación con Adianez Hernández.

En 2013, Adianez Hernández estuvo en el ojo del huracán luego de que se reveló que había terminado su matrimonio con el actor Rodrigo Cachero, después de poco más de diez años juntos.

La polémica aumentó cuando se confirmó que Adianez Hernández le había sido infiel a Rodrigo Cachero con Augusto Bravo.

Augusto Bravo era novio de Larisa Mendizábal, quien fue la primera esposa de Rodrigo Cachero.

En medio de la polémica, Adianez Hernández reconoció que no había hecho las cosas de la manera correcta, pero destacó que lo que pasaba en su matrimonio solo lo conocía ella y Rodrigo Cachero.

De esta manera, Adianez Hernández dio por terminada la polémica y desde ese momento se ha dejado ver más con Augusto Bravo, demostrando que su relación va muy bien.

Sin embargo, una revista de espectáculos publicó a mediados de abril que Adianez Hernández y Augusto Bravo ya estaban pensando en casarse.

Incluso, surgieron algunas versiones que señalaban que Adianez Hernández y Augusto Bravo pronto se convertirían en padres.

Cansado de toda la polémica, Augusto Bravo concedió una entrevista a Ventaneando donde reveló si es verdad que tiene pensado en casarse en secreto con Adianez Hernández.

De manera contundente, Augusto Bravo señaló que para que haya boda primero debe entregarle un anillo a Adianez Hernández y dejó en claro que no lo haría en secreto.

Augusto Bravo reveló que sí ha platicado con Adianez Hernández sobre el hecho de convertirse en padres, pero hasta el momento la famosa no se encuentra embarazada.

Luego de que estuvieron en el ojo del huracán, Augusto Bravo habló sobre cómo lo llevan los hijos de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero: Ian y Kai.

Augusto Bravo destacó que ha sido un proceso y que han tenido que ir paso a paso, pero han logrado que las cosas funcionen.

Cabe recordar que al principio Augusto Bravo se negó a dar cualquier tipo de entrevista, pues aseguró que no era una persona pública.

Sin embargo, Augusto Bravo se mostró más abierto por lo qué fue cuestionado sobre cómo vivió el proceso de pasar del anonimato a quedar expuesto públicamente.

Augusto Bravo confesó que Adianez Hernández le ha ayudado mucho ahora que recibió varias críticas sobre su relación.

Y es que Augusto Bravo no estaba acostumbrado a que su nombre saliera en los medios de comunicación-

Sin embargo, reconoció que Adianez Hernández fue una pieza fundamental para poder sobre llevar los ataque que recibió.

“Ella me ha ayudado muchísimo. El 95 por ciento ha sido gracias a ella, a sus consejos, a la fuerza que ella tiene como ser humano y como mujer”

Augusto Bravo destacó que no esconde su relación con Adianez Hernández y la gente puede opinar lo que quiera, pues ellos se encuentran enfocados en construir su relación.

“No nos escondemos, no me escondo, no se esconde, la vida es lo que es. Que digan lo que quieran, la vida sigue y ella y yo paso a paso, día a día, estamos intentando construir algo con fortaleza, con sentimientos. Lo vamos a intentar lo mejor que podamos”

Augusto Bravo