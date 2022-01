Adamari López revela haberse contagiado de Covid-19, y asegura que estará alejada unos días hasta que se recupere.

La presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, constantemente da de qué hablar en las redes sociales.

Pues a lo largo del 2021 se mantuvo en la mira de todos los espectadores debido a su separación con el bailarín español, Toni Costa; después de haber estado juntos durante los últimos 10 años y haber tenido a su hija, Alaïa.

Adamari López alarmó a todos sus seguidores luego de anunciar que se contagió de Covid-19.

Cabe mencionar que en días anteriores, su es esposo, Toni Costa, también se contagió del virus. Sin embargo, ya logró recuperarse.

Por su parte, Adamari López es principalmente reconocida por participar en el programa matutino “Hoy día”. Sin embargo, también participa en otras producciones como la del reality show “Así se baila”.

Es por eso que, durante los últimos días que estuvo ausente, la presentadora de 50 años de edad generó gran intriga entre los espectadores, quienes se estuvieron preguntando por qué no aparecía en los programas.

Fue durante este viernes 14 de enero de 2022 que Adamari López publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, mismas en donde cuenta todo lo sucedido.

Primero, comienza explicando que muchos le han estado preguntando por qué no ha aparecido en cámaras desde hace unos días.

Luego, asegura que se ha sentido mal. En un inicio, pensó que se trataba de ‘un catarro muy fuerte’, pero acudió a hacerse la prueba para detectar Covid-19, y en ella el resultado salió positivo.

“Sé que muchos han estado preguntándose por qué no he estado en el ‘show’ desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”

Adamari López