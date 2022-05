El actor y comediante mexicano Adal Ramones, hizo historia en la televisión mexicana, gracias a su programa ‘Otro rollo’.

Adal Ramones no solo conducía uno de los programas más exitosos de Televisa, también fue pionero en presentar monólogos en la pantalla chica.

Sin duda, Omar Chaparro era su más grande competencia, pues condujo programas muy similares.

Debido a ello, en una entrevista con el ‘Escorpión Dorado’, Adal Ramones arremetió en contra del comediante.

‘Otro rollo’, sin duda, genera nostalgia en el conductor; recordemos que recientemente Adal Ramones recreó el programa.

Adal Ramones critica programas de Omar Chaparro

Adal Ramones recordó sus tiempos de gloria, cuando conducía ‘Otro rollo’ y competía con Omar Chaparro.

El ‘Escorpión Dorado’ bromeó con la posibilidad de que el proyecto haya salido del aire por culpa de Omar Chaparro.

Sin embargo, Adal Ramones de inmediato negó esta posibilidad y explicó que se dejó de transmitir por decisión propia.

Recordemos que esta misma información, la comentó Yordi Rosado en su programa de YouTube.

Posteriormente, señaló que ‘Otro rollo’ no se vio opacado nunca por programas de Omar Chaparro como ‘No manches’, pese a que eran comparados constantemente.

“Ay sí, no me digas que No Manches le hizo sombra a Otro Rollo, no guey’, expresó

Adal Ramones, Omar Chaparro (YouTube/Escorpión Doraro)

El comentario de Adal Ramones, dejó ver que aún quedan cenizas de la rivalidad que tuvieron en algún punto de sus trayectorias, misma que el mismo Yordi Rosado confirmó en una entrevista con Omar Chaparro.

Pese a ello, no hicieron más comentarios al respecto y continuaron la entrevista.

En otros temas, el ‘Escorpión Dorado’, preguntó al conductor si se llegó a arrepentir, tras tomar la decisión de abandonar el programa.

Sin embargo, Adal Ramones aseguró que no, pues así pudo tener tiempo libre.

“No, porque entonces ya pude disfrutar mi vida. Pude viajar, pude conocer lugares”, contó.

Cabe señalar que no es la primera vez que Adal Ramones habla mal sobre el trabajo del comediante.

En una entrevista que ofreció en 2020, el conductor comentó que el programa de Onar Chaparro, Tu-Night, que es transmitido por Estrella Tv, es una copia del clásico ‘Otro rollo’.