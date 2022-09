Tras informarse que Anuel AA, de 29 años de edad, engañó a Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, ahora se acusa a la cantante de República Dominicana de estar endeudada.

Sí, a Yailin La Más Viral los días se le están complicando, no solo se habría quedado sin esposo, una fotógrafa y asesora de imagen la está exhibiendo por no pagarle unos vestuarios .

A través de Instagram, Leidys Ortiz hizo un en vivo en el que asegura que Yailin La Más Viral no le ha pagado un vestido con incrustaciones de diamantes que con mucho esfuerzo realizó.

“Con todos traté de comunicarme sencillamente para que me pagarán un cheque de mierda, no estoy cobrando 20 mil dólares, no estoy cobrando un millón de dólares, estoy cobrando lo que vale”, dice muy molesta la mujer.

Así como asegura que aunque le han dicho que todo se trató de una mala comunicación entre el equipo de Yailin La Más Viral, a ella no le interesa pues solo exige el pago de su trabajo.

“Estaba cobrando el precio del vestido que no se pago y dos outfit que yo le hice a Yailin para su último video”, expresa y deja claro que ya se cansó de dejarle mensajes en su inbox.

“Los cobré muy decente, los cobré muy buena persona por mucho tiempo. Estoy es lo último que te voy a dar”, finaliza.

Quieren ver a Yailin La Más Viral en la cárcel

Colgándose de los rumores que aseguran que Yailin La Más Viral se quedó sin pareja, los detractores de la cantante se burlan y piden verla en la cárcel.

“Se quedó sin Anuel y se quedó sin plata”, “Métala presa”, “Ahora menos se los va a pagar si no está con Anuel”, “Tiene fama de mala paga”, “Dios mío, todo mundo habla de esta joven, ¿por qué será?”,

“Antes hablaban de maravilla, ahora que no está con Anuel todo cambia”, “Que venda ese perro que le salió en mucho dinero”, “Se le acabó la vida de mantenida”, “Se quedó sin efectivo”, se lee entre comentarios.

Hasta el momento Yailin La Más Viral no se ha pronunciado al respecto, tampoco ha dicho algo sobre su relación con Anuel AA.