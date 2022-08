No, no es broma, la guerra entre fans continúa, ahora los seguidores de Yailin La Más Viral, acusan a Karol G de querer parecerse a la novia de Anuel AA con su nuevo look luego de 2 años de haber lucido el azul turquesa.

Verás, luego de que Karol G, de 31 años de edad, presumiera su nuevo tinte de cabello mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, las reacciones no se hicieron esperar.

A la nueva Karol G, con cabellera roja, la compararon con Rosalía, quien también tiñó su cabello de ese color haciéndole creer a sus seguidores que es el tono del momento.

Rosalía se tiñe el cabello de rojo (@rosalia.vt / Instagram)

Sin embargo, esta comparación no tuvo importancia cuando a la cantante de Provenza se le acusó de copiarle el look a la esposa de Anuel AA, de 29 años de edad.

“Ella puede ponerse rojo y nadie dice nada, si Yailin se pone azul se la quieren acabar, en fin, la hipocresía”, “Toda una Yailin”, “Una copia de Yailin, por Dios, sé más original Karol”, “A Yailin le queda mejor”, “Imitando a Yailin”

Karol G (Instagram/KarolG)

“Y ahora quién le copia a quién porque la primera que se puso el pelo así fue Yailin, y por cierto, le queda mucho mejor”, “Parece que Karol quiere volver con Anuel AA”, “A Yailin siempre se le ha dado el rojo, para que después no vengan a decir que ella es envidiosa”, le expresan.

Yailin La Más Viral (@yailinlamasviralreal / Instagram)

¿Karol G y Yailin La Más Viral son enemigas?

Desde que Anuel AA inició un romance con Yailin La Más Viral, de 20 años de edad, el Team de Karol G las declaró enemigas y por tanto comenzaron los ataques y las burlas.

A finales del mes de enero de este año, Anuel AA confirmó su romance con la cantante dominicana por lo que rápidamente se aseguró que se trata de una estrategia publicitaria debido a que lanzarían una canción juntos.

Sin embargo, el cantante hizo todo lo posible para dejar claro que Karol G, quien fuera su novia por mucho tiempo ya es cosa del pasado, razón por la que se borró los tatuajes en su honor.

Tal acción no gustó a los seguidores de ‘La bichota’ quienes comenzaron a atacar a Yailin La Más Viral en sus conciertos al llevar pelucas azules para recordarle que Karol G siempre estará en la mente de su ahora marido.

Por su parte, la rapera ha prohibido el acceso a sus shows a todas las personas que emulen a su ‘rival’ así como ha atacado a quiénes se burlen de ella reproduciendo canciones en cada lugar que visita.