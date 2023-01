En una sincera plática con Pepe Garza, Santa Fe Klan asegura que ahora que ha regresado a la soltería las pretendientes “se soltaron”, pues en los últimos días lo han estado llenando de mensajes.

No obstante, aunque ya es un hombre soltero, Santa Fe Klan, de 23 años de edad, le da su lugar a Maya Nazor: “Pues nada, mucho respeto para la mamá de mi niño”, subraya.

E indica que aunque sí está ‘guapillo’, las mujeres se le acercan porque les gusta su música. Aún así, aunque la fama le sigue sumando día a día fans, Santa Fe Klan revela que siempre fue penoso con ellas por temor a ser ignorado, inseguridad que ha ido superando.

Su mejor arma para ganar la batalla fue su creatividad ya que le escribía cartas a sus maestras y sus compañeras basándose en las experiencias que éstas le contaban.

Santa Fe Klan (Chisme No Like / YouTube)

Paternidad cambió la vida de Santa Fe Klan

Por otro lado, Ángel Jair Quezada Jasso mejor conocido como San Fe Klan, acepta que la paternidad le cambió la vida ya que lo volvió más responsable.

“Me hizo pensar más en la vida. Yo soy de barrio, cualquier cosita, cualquier falla luego luego me alebresto y luego el alcohol no te hace pensar y ahora ande como ande ya pienso en alguien. Ya no la cago como la cagaba”, subrayó el rapero.

Santa Fe Khlan y Maya Nazor terminan

A seis meses de haberse convertido en padre, Santa Fe Klan regresó a la soltería, él y la modelo Maya Nazor dieron por terminada su relación.

Los rumores no tardaron en llegar, rápidamente se dijo que el motivo de la separación era que Maya Nazor se fijó en el cantante por su dinero, así que una vez que aseguró su futuro, lo dejó.

Supuesto que la influencer echó por tierra asegurando que ella sí se enamoró y que no es una mujer interesada. Así como ambos tomaron la decisión de acabar con el romance.

Hasta el momento ninguna ha revelado los motivos de la ruptura, por su parte, Maya Nazor pide a sus seguidores respeto sobre su vida privada así como suplica dejen de preguntarle por el rapero en sus redes sociales.