Sí, Salma Hayek también vive días grises, solo que ella los vive abordo de un yate y aprovecha para lucir ese bikini azul que la hace lucir aún más atractiva.

Para muestra la fotografía que Salma Hayek, de 56 años de edad, publicó en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 24 millones de personas.

Salma Hayek en el Met Gala 2023 (ANGELA WEISS / AFP)

Salma Hayek se muestra en diminuto bikini

“A algunas personas no les gustan los días grises, pero yo creo que todos los días son una bendición. Adora tu semana, sin importar lo que traiga”, cita Salma Hayek en la red social.

Pero su imagen sobresale y es que la actriz y productora de cine mexicana muestra su anatomía luciendo un diminuto bikini azul de dos piezas. En ese momento ella se encontraba abordo de un yate.

Salma Hayek (Salma Hayek / Instagram)

Inevitablemente esto provocó al burla de algunos de sus seguidores, quienes ven clara la diferencia entre vivir un día gris en algún humilde rincón a vivirlo sobre un yate.

“A mí no me importaría tener días grises montada en un yate disfrutando, por Dios”, “No es lo mismo estar deprimida en casa que estar deprimida en un all inclusive en Cancún, por ejemplo”, le expresan entre comentarios.

Le llueven piropos y halagos a Salma Hayek

Por otro lado a Salma Hayek volvieron a lloverle los halagos y los piropos debido a que a sus casi 60 años de edad luce muy bien de cuerpo y rostro.

“Andas con todo. La más guapa de Veracruz”, “Súper mujer”, “Bomba latina”, “Eres una gran inspiración”, “¿Alguna vez tendrá una mala foto esta mujer?”, “Esa vieja está buenísima”, “Haciendo que ese día gris se vuelva naranja”, “Nunca sería un día gris mirarte, perfección”, le escriben.

Curiosamente la fotografía llega cinco días después de que la esposa del empresario francés François-Henri Pinault, de 61 años de edad, publicara en sus redes sociales una fotografía al natural.

En la imagen mostró parte de su rostro, sin maquillaje, y sus canas las cuales se tiñe con regularidad. Por supuesto, sus seguidores le agradecieron tanta transparencia.