¿Creían que Salma Hayek quería ocultar sus arrugas? Lo que pasa es que un buen maquillaje las quita, pero ella está muy orgullosa de su piel y su edad.

Hace unas semanas, Salma Hayek subió una linda sesión de fotos que le hicieron con el look que llevó a The Cannes Films Festival, pero a algunas no les gustó.

Y es que aseguraron que no había necesidad de que Salma Hayek -de 56 años de edad- ocultara sus arrugas con tanto filtro.

Sin embargo, la actriz ya mostró que no es así , pues hasta aplicó zoom a su rostro muy orgullosa de sus arrugas y hasta sus canas.

Salma Hayek se muestra ‘perfecta’ y sus hates le recordaron que tiene arrugas

Un buen maquillaje puede cubrir cualquier imperfección, además de que el fotógrafo de Salma Hayek la hizo lucir como una deslumbrante belleza con su outfit de The Cannes Film Festival.

Y es que hace dos semanas, Salma Hayek acudió al festival de cine, y claramente no se perdió la oportunidad de fotografiarla con su hermoso look.

Sin embargo, cuando la actriz decidió subirlas a su cuenta de Instagram, se llevó uno que otro comentario de haters que señalaban el uso excesivo de filtros.

Asimismo, le hicieron saber a Salma Hayek que el mostrarse así de retocada “es un insulto al poder femenino”.

Una más -de las tantas que comentaron- le hicieron saber que es hermosa con todo y sus arrugas.

Haters critican a Salma Hayek por no mostrarse al natural. (usuarios de Instagram / Captura de pantalla)

Y aunque Salma Hayek no respondió, acaba de demostrar lo contrario a lo que sus haters le hicieron ver.

Salma Hayek hace zoom a sus arrugas y muestra que su belleza es natural

Salma Hayek fue criticada por subir una fotografías con exceso de filtros y sin una sola arruga, pero ella ya dejó claro que el aspecto de su piel le importa poco.

Mandando a callar a sus haters en redes sociales, Salma Hayek compartió una fotografía cero estética, simplemente es una foto mal tomada con mucho zoom.

En esta se ve de su nariz para arriba y explica que durante esa mañana vio que arrugas y canas “se colaron a la fiesta”.

Salma Hayek comparte cómo se ve con arrugas. (salmahayek)

Sin embargo, este post de Salma Hayek al natural, no fue impedimento para recibir miles de piropos y aplausos por abrazar su edad y cuerpo.