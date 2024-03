Mario Sandoval se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2024, pero usuarios aprovecharon su salida del reality para recordarle lo que le había hecho a Paty Cantú.

El domingo 17 de marzo se estrenó la cuarta temporada de MasterChef Celebrity con 20 participantes que a lo largo de la temporada buscarán demostrar sus habilidades en la cocina.

El nombre de Mario Sandoval se convirtió en tendencia en las redes sociales, pero no solo por su salida del reality de cocina de TV Azteca.

Y es que a través de las redes sociales usuarios le recordaron a Mario Sandoval los maltratos que le había dado a Paty Cantú -de 40 años de edad- cuando trabajaban juntos.

Mario Sandoval se ha destacado en la industria musical como compositor y músico, es por ello por lo que usuarios se sorprendieron al ver que iba a ser uno de los participantes de MasterChef Celebrity 2024.

Con gran expectación se emitió el primer programa de MasterChef Celebrity 2024, donde las celebridades comenzaron a mostrar sus habilidades en la cocina.

El nombre de Mario Sandoval de inmediato se convirtió en tendencia en las redes sociales, y además usuarios decidieron recordarle su oscuro pasado.

Mario Sandoval y Paty Cantú alcanzaron gran popularidad en la industria musical gracias a que trabajaron juntos en Lu.

Pese a la gran popularidad que alcanzaron, Mario Sandoval y Paty Cantú empezaron a tener diferencias por lo que terminaron su relación laboral en 2007 después de tres años que habían trabajado juntos.

De acuerdo con Paty Cantú, Mario Sandoval quería tener todo el control sobre la música e identidad del dúo.

Además de que a Mario Sandoval le empezó a molestar los reflectores que estaba ganando Paty Cantú pues consideraba que él era el verdadero creativo.

En entrevista para Pinky Promise, Paty Cantú aseguró que Mario Sandoval no quería que ella se involucrará musicalmente en Lu pues solo quería que cantará.

“Tuvimos una conversación muy incómoda, él mandó un correo pidiendo que si el proyecto seguía tenía que yo comprometerme a no componer más, a no meterme en la producción de los videos, a no meterme en la producción de los shows, que él definía la mezcla de la canción, le contestaron que en lugar de ser tu socia sea tu empleada y él contestó sí”

Paty Cantú